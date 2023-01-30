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Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства в Тебризе

Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства в Тебризе Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства Азербайджана в Тебризе в связи с недавним нападением на посольство нашей страны в Иране.
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 12:04
Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства в Тебризе

Жители Южного Азербайджана возлагают цветы к зданию генконсульства Азербайджана в Тебризе в связи с недавним нападением на посольство нашей страны в Иране.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили информационные источники Южного Азербайджана.

Сообщается, что военные и правительственные силы Ирана перекрыли ведущие к генконсульству улицы и проспекты для прекращения мирной акции.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüneyli ailələr Azərbaycanın Təbrizdəki Baş Konsulluğunun qarşısına gül dəstələri düzür

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