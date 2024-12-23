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Жители Шуши: Рады, что возвращаемся в родной город с высоко поднятой головой

Жители Шуши: Рады, что возвращаемся в родной город с высоко поднятой головой Возвращаться в Шушу с высокой поднятой головой после стольких лет вызывает невероятное чувство радости и гордости.
Внутренняя политика
23 декабря 2024 г. 08:43
Жители Шуши: Рады, что возвращаемся в родной город с высоко поднятой головой

Возвращаться в Шушу с высокой поднятой головой после стольких лет вызывает невероятное чувство радости и гордости.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Джамиля Мамедова в преддверии возвращения в родной город.

По ее словам, родная земля всегда была и остается священной.

"Желаю упокоения душ шехидов, да ниспошлет Всевышний крепкого здоровья нашему президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Они подарили нам эту радость. Благодарю всех, кто своим трудом приближал этот день", - отметила она.

Абхаят Абталыбова, также отправляющаяся в Шушу спустя 30 лет, подчеркнула, что бывшие вынужденные переселенцы возвращаются к родному очагу благодаря дальновидной политике главы государства.

"Мы благодарны нашему президенту, Верховному главнокомандующему, именно под его руководством азербайджанская армия вернула наши земли. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья гази", - добавила А.Абталыбова.

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Версия на азербайджанском языке Şuşaya köç edən sakin: İllər sonra Şuşaya qayıtmaq çox sevincli, qürurludur

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