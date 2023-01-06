О нас

Зарегистрированные в НАР граждане смогут менять удостоверения личности в ASAN Xidmət

Зарегистрированные в НАР граждане смогут менять удостоверения личности в ASAN Xidmət Жители Нахчывана смогут поменять удостоверения личности в центрах ASAN Xidmət.
Внутренняя политика
6 января 2023 г. 13:00
Зарегистрированные в НАР граждане смогут менять удостоверения личности в ASAN Xidmət

Зарегистрированные в Нахчыване граждане смогут менять удостоверения личности в центрах ASAN Xidmət в любом регионе страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), граждане, зарегистрированные по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, но проживающие в Баку и других регионах Азербайджанской Республики, могут обращаться в центры ASAN Xidmət для замены просроченных, поврежденных либо утерянных удостоверений личности, а также для замены удостоверений старого поколения на новые.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "ASAN Xidmət" Naxçıvanda qeydiyyatda olan vətəndaşlara müraciət edib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство
Азербайджанское общество демонстрирует политическое единство
6 января 2023 г. 13:50
В Нахчыване проходит совещание по учету домохозяйств
В Нахчыване проходит совещание по учету домохозяйств
6 января 2023 г. 11:13
Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена
Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена
5 января 2023 г. 18:09
В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь включат выселенных в 1988-1991 годы
В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь включат выселенных в 1988-1991 годы
5 января 2023 г. 16:47
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
В Азербайджане завершились праздничные выходные
В Азербайджане завершились праздничные выходные
5 января 2023 г. 08:00
Представитель президента в Нахчыване выслушал жалобы жителей Ордубада
Представитель президента в Нахчыване выслушал жалобы жителей Ордубада
4 января 2023 г. 16:18
Салхаб Мамедов награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
ФотоСалхаб Мамедов награжден "Почетным дипломом президента Азербайджана"
3 января 2023 г. 13:56
Ильхам Алиев наградил Али Масимли орденом Шохрат
Ильхам Алиев наградил Али Масимли орденом "Шохрат"
2 января 2023 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi