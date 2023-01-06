Зарегистрированные в НАР граждане смогут менять удостоверения личности в ASAN Xidmət

Жители Нахчывана смогут поменять удостоверения личности в центрах ASAN Xidmət.

Зарегистрированные в Нахчыване граждане смогут менять удостоверения личности в центрах ASAN Xidmət в любом регионе страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), граждане, зарегистрированные по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, но проживающие в Баку и других регионах Азербайджанской Республики, могут обращаться в центры ASAN Xidmət для замены просроченных, поврежденных либо утерянных удостоверений личности, а также для замены удостоверений старого поколения на новые.