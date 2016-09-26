Жители Лянкярана проявляют избирательную активность - ФОТО

Лянкяран. 26 сентября. REPORT.AZ/ На всенародном голосовании в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджана в Лянкяране наблюдается избирательная активность.

Как сообщает южное бюро Report, на территории района функционируют избирательные окружные комиссии (ИОК) - Лянкяранский городской №73, Лянкяранский сельский №74, Лянкяранско-Масаллинский №75 и Лянкяранско-Астаринский №76.

Общее число избирателей по Лянкяранской городской ИОК №73 составило 35 315 человек. По этому округу открыты 28 участков, в которых созданы все условия для голосования избирателей. На 12 участках установлены веб-камеры.

Как сообщил сотруднику Report председатель Лянкяранской городской ИОК №73 Керим Гейдаров, 577 человек впервые участвуют в голосовании.

Председатель Лянкяранской сельской ИОС №74 (34 748 избирателей) Аловсат Руфиев сообщил, что на 8 участках проводится exit-poll: "По данным на 12:00 в голосовании приняли участие 33,14% избирателей".