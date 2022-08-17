Жители Лачына с нетерпением ждут возвращения в родные края

Началось выполнение поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке к возвращению азербайджанцев, насильственно переселенных из города Лачын тридцать лет назад и временно обосновавшихся в различных районах республики. С этой целью 16 августа

Началось выполнение поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева о подготовке к возвращению азербайджанцев, насильственно переселенных из города Лачын тридцать лет назад и временно обосновавшихся в различных районах республики. С этой целью 16 августа в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с группой уроженцев города Лачын.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о мерах, осуществляемых Госкомитетом в рамках подготовки к Великому возвращению.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно мероприятий в рамках подготовки к возвращению и организации переселения. Жители выразили готовность вернуться в родной Лачын, внести свой посильный вклад в социально-экономическое развитие города, ликвидировать последствия оккупации и возродить город, раскинувшийся посреди гор.

Участники встречи не скрывали радости от вести о подготовке к переселению в Лачын и выразили надежду на скорое возвращение.