Жители Лачына и Забуха с нетерпением ждут дня выборов

7 февраля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Голосование впервые пройдет и на освобожденных территориях страны.

7 февраля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Голосование впервые пройдет и на освобожденных территориях страны.

Сотрудник Report провел опрос среди жителей города Лачына и села Забух.

Жительница Лачына Сурая Алиева выразила свою радость по поводу предстоящего участия в голосовании в своем родном городе, подчеркнув, что благодарна Верховному главнокомандующему за восстановление территориальной целостности Азербайджана и 7 февраля проголосует за самого достойного кандидата.

Житель Забуха Аллахверди Алиев подчеркнул историческое значение предстоящих выборов: "В нашем селе все обсуждают друг с другом выборы и ждут 7 февраля, чтобы проголосовать за достойного кандидата".

Полковник-лейтенант запаса Видади Салманов также призвал всех соотечественников принять участие в выборах и поддержать наиболее достойного кандидата.

Вугар Гасанов выразил радость от возможности реализовать свое избирательное право на родной земле после многих лет.

Фуад Насибзаде подчеркнул важность выполнения гражданского долга: "С нетерпением ждем дня выборов. Мы очень рады и гордимся этим днем. Считаю, что каждый из нас должен выполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за самого достойного кандидата".

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов: от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.