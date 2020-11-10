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Жители Кюрдемира восторженно встретили весть о победе

Жители Кюрдемира восторженно встретили весть о победе Всю ночь до самого утра продолжалось победное шествие с участием автомобилей и пешеходов
Внутренняя политика
10 ноября 2020 г. 11:42
Жители Кюрдемира восторженно встретили весть о победе
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Жители Кюрдамира с большим воодушевлением восприняли весть о победе Азербайджанской Армии во второй Карабахской войне.

По сообщению верхне-ширванского бюро Report, жители, за полночь высыпавшие на улицы с флагами Азербайджана и Турции, выкрикивали лозунги "Победа наша", "Да здравствует Верховный главнокомандующий", "Карабах - это Азербайджан!"

Всю ночь до самого утра продолжалось победное шествие с участием автомобилей и пешеходов. Шествие все еще продолжается. Жители района выразили безграничную признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, подарившему им радость этой победы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmir sakinləri qələbəni coşqu ilə qarşılayıb

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