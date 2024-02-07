Жители Баку рассказали о голосовании на исторических выборах президента Азербайджана

В Азербайджане завершились внеочередные выборы главы государства, ставшие знаковым событием для страны. Они отметились большим количеством международных наблюдателей и журналистов, высокой явкой и политической активностью граждан. А также своей историческ

В Азербайджане завершились внеочередные выборы главы государства, ставшие знаковым событием для страны. Они отметились большим количеством международных наблюдателей и журналистов, высокой явкой и политической активностью граждан. А также своей исторической значимостью, ведь это были первые выборы после восстановления территориальной целостности страны.

Как передает Report , об этом пишет газета "Московский Комсомолец".

Выборы в Азербайджане стали рекордными как по явке, которая превысила 70%, так и по охвату людей, которые могут проголосовать. В списке избирателей впечатляющая цифра - 6 миллионов 478 тысяч 623 человека, для которых организовано 6 537 избирательных участков по всей стране.

Стоит отметить и то, что выборы главы страны должны были по плану состояться в апреле 2025 года, но прошли досрочно. И на то, по словам самого президента Алиева, есть три причины. Во-первых, выборы связаны с восстановлением суверенитета Азербайджана и началом нового этапа в жизни страны. Во-вторых, впервые после приобретения независимости голосование проведено на всей территории Азербайджана. И в-третьих, в 2023 году завершился 20-летний этап президентства самого Ильхама Алиева. "Это тоже определенный этап, и мы должны принять его как некий итог", - отметил глава страны в беседе с представителями азербайджанских телеканалов.

В день выборов в столице Азербайджана чувствовалась особая атмосфера торжественности. Жители Баку заранее вывесили на балконах и над крышами домов флаги страны. Сложно было не заметить, как много людей приняло участие в этом патриотическом флешмобе. В некоторых многоэтажках затруднительно было найти балкон, который не украшал бы флаг со звездой и полумесяцем.

"Это патриотическая и гражданская позиция людей, - рассказал "Московскому Комсомольцу" руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Россия Низами Сафаров, - У нас это наблюдалось и в ходе Второй Карабахской войны, наблюдается и сейчас. У нас есть культ государственного флага и площадь Государственного флага, где сейчас идёт ремонт. Флаг вызывает у нас глубокий пиетет. Что же касается выборов, то этот процесс проходит после восстановления территориальной целостности страны. Мы ждали этого момента 30 лет. И впервые выборы были проведены на всей территории Азербайджана. Это очень важно и с конституционно-правовой, и политико-правовой точек зрения".

Накануне выборов в Азербайджан прибыло много иностранных гостей со всех уголков мира. В сам день "Х" за процессом следило свыше 90 тыс. местных наблюдателей и около 800 международных. Ну и, конечно же, сами азербайджанцы, которые не только наблюдали, но и определяли будущее своей страны – явка была очень и очень солидная. И это было видно даже невооруженным глазом, без всяких статистических данных, ведь на некоторых избирательных участках в час пик, что называется, яблоку некуда было упасть. Условия для голосования были созданы даже для тех, кто в этот выходной день работал, нёс военную службу или находился за границей.

При этом на всех участках организована любопытная система защиты от повторного голосования. На руку проголосовавшему наносится специальная жидкость, которую нельзя стереть и увидеть невооруженным глазом. Во время регистрации на участке человек проходит проверку при помощи ультразвукового сканера, который эту жидкость и выявляет, определяя, проходил человек ранее регистрацию или нет.

Отдельно стоит отметить действующего главу государства Ильхама Алиева, который считается фаворитом гонки и выдвигается от правящей партии "Ени Азербайджан". Вместе с семьёй он отправился в город Ханкенди, где проголосовал на местном участке № 14 избирательного округа № 122. Такое решение очень символично. В октябре прошлого года президент Алиев поднял в Ханкенди государственный флаг Азербайджана. Что символизировало полное восстановление контроля Баку над регионом.

"Господин президент голосует исключительно у нас, но сегодня решил отдать свой голос на освобожденной территории, - рассказал председатель участковой избирательной комиссии Руфат Гасанов, - А так у нас сегодня очень много людей. Обычно приходят все вместе, семьями, за исключением тех, кто не может сделать этого по состоянию здоровья. Немало людей в возрасте. Самый пожилой избиратель пришел утром к открытию, где-то к половине девятого. Очень медленно двигался, но сам пришел, сам проголосовал и сам ушел. Помощи не просил".

"Я скажу вам, что посещаемость впечатляет, нарушений также не заметил, всё честно. Если человек не может лично посетить участок, то у нас есть выездная комиссия – рассказал "МК" пожилой мужчина-наблюдатель от правящей партии "Ени Азербайджан", чья грудь увешана многочисленными орденами и медалями. - Еще у нас сегодня были особые, важные гости – сотрудники Конституционного суда, генералы и даже сам премьер-министр Али Асадов. Много заслуженных людей приходило к нам на участок, чтобы проголосовать".

По его словам, сам он ветеран войны: "Прошел Афганистан и два "Карабаха". Для меня, как для военного человека, честь участвовать в выборах, которые проходят после такой значимой и такой нужной победы нашей страны".

Эльмар Бакиханов – житель Баку, который считает, что каждый гражданин страны должен сегодня сделать свой выбор. На участок он пришел с супругой и двумя уже совершеннолетними сыновьями.

"Я пришел сюда вместе с семьёй, потому что мы по-другому не можем, - поделился мужчина эмоциями с "МК", - Не привыкли сидеть дома в такие важные дни. Мы всегда ходили вместе на выборы, а на этот раз особенно замотивированы победой нашей страны. Мы победили, поэтому пришли голосовать за нашего лидера, который принес стране победу".