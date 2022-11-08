О нас

Жители Агалы впервые отметили День Победы в родном селе

Жители Агалы впервые отметили День Победы в родном селе Жители Агалы Зангиланского района впервые отметили 8 ноября - День Победы в родном селе.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 14:15
Жители Агалы впервые отметили День Победы в родном селе

Жители Агалы Зангиланского района впервые отметили 8 ноября - День Победы в родном селе.

Как сообщает карабахское бюро Report, в праздничном мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, жители села, представители интеллигенции района, военные и школьники.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, павших за Родину.

В настоящее время в центре села проходит концертная программа, посвященная Дню Победы с участием представителей искусства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kənd sakinləri Zəfər Gününü ilk dəfədir öz yurdlarında qeyd ediblər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Дня Победы в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Дня Победы в Шуше
8 ноября 2022 г. 14:31
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi