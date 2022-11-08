Жители Агалы впервые отметили День Победы в родном селе

Жители Агалы Зангиланского района впервые отметили 8 ноября - День Победы в родном селе.

Жители Агалы Зангиланского района впервые отметили 8 ноября - День Победы в родном селе.

Как сообщает карабахское бюро Report, в праздничном мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, жители села, представители интеллигенции района, военные и школьники.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, павших за Родину.

В настоящее время в центре села проходит концертная программа, посвященная Дню Победы с участием представителей искусства.