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Жители Агалы с нетерпением ждут президентских выборов

Жители Агалы с нетерпением ждут президентских выборов Спустя несколько дней – 7 февраля на всей территории суверенного Азербайджана пройдут президентские выборы. Агентство Report продолжает репортажи из освобожденных населенных пунктов в преддверии исторических выборов. Очередным пунктом стало село Агалы Зан
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 15:10
Жители Агалы с нетерпением ждут президентских выборов

Спустя несколько дней – 7 февраля впервые на всей территории суверенного Азербайджана пройдут президентские выборы. Агентство Report продолжает репортажи из освобожденных населенных пунктов в преддверии исторических выборов. Очередным пунктом стало село Агалы Зангиланского района.

Как известно, возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории началось именно с села Агалы в 2022 году. Распоряжением президента Ильхама Алиева здесь был реализован первый проект "умного села". Агалы, полностью разрушенный за годы армянской оккупации, был отстроен заново, здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей. Мы пообщались с местными жителями, разделили их гордость, радость и волнение.

Житель Агалы Талех Мамедов отметил, что все сельчане с нетерпением ждут президентских выборов: "У нас есть моральный долг перед Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Люди, 30 лет назад вынужденные покинуть свои дома, выросшие и состарившиеся вдали от родного края, благодарны ему. Мы верим, что после выборов для Азербайджана наступят лучшие времена".

Своими впечатлениями о предстоящих президентских выборах поделилась Симузар Салимова: "Наша многолетняя мечта стала реальностью. Мы благодарны нашему государству, армии, шехидам и ветеранам за это. Такой широкий интерес к выборам в стране я вижу впервые. Каждый из нас отдаст свой голос за самого достойного кандидата. Я уверена, что будущее Азербайджана в надежных руках".

Дуньядур Гусейнов рассказал, что счастлив иметь возможность проголосовать в родном Агалы: "Я рад, что спустя 30 лет выборы состоятся на всей территории Азербайджана. Уверен, что победивший на поле боя победит и в предстоящих выборах. Азербайджанский народ единогласно поддерживает своего победоносного лидера".

28-летняя Рейхан Булудлу рассказала, что ее родители были вынуждены покинуть Агалы еще до ее рождения. Однако девушка вместе со своей семьей вернулась в родное село и благодарна за эту возможность азербайджанским воинам во главе с Верховным главнокомандующим. "Предстоящие выборы очень важны для меня. Я с большой гордостью пойду на избирательный участок и выполню свой гражданский долг", - подчеркнула она.

Последней мы побеседовали с Гюльзар Исаевой. По ее словам, их самую большую мечту - возвращение на родные земли - осуществил президент Ильхам Алиев: “По мнению всех жителей Агалы, нет ничего более ценного в жизни, чем возможность жить свободно на родной земле. Когда я впервые приехала в родное село, то была поражена созданными условиями. Мы будем голосовать за человека, которому доверяем и который воплотил в жизнь то, что для многих являлось лишь мечтой. Потому что это наш моральный долг”.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı sakinləri prezident seçkilərini səbirsizliklə gözləyirlər: "Qürurla səs verəcəyik"

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