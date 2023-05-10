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Житель Загаталы создал в собственном доме музей Гейдара Алиева

Житель Загаталы создал в собственном доме музей Гейдара Алиева Житель Загаталы, заслуженный работник культуры Рашид Алекперов создал в собственном доме музей Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 13:45
Житель Загаталы создал в собственном доме музей Гейдара Алиева

Житель Загаталы, заслуженный работник культуры Рашид Алекперов создал в собственном доме музей Гейдара Алиева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в музее представлено около 500 фотографий, отражающих жизнь и творчество общенационального лидера.

74-летний Р.Алекперов в течение 40 лет собирал фотографии великого лидера с его зарубежных поездок, а также со встреч и мероприятий, в которых участвовал Гейдар Алиев.

Как рассказал Р.Алекперов, в 1983 году выступал в качестве канатоходца в Ичеришехер на Празднике ковра и после мероприятия встретился с Гейдаром Алиевым: "После этой встречи изменилась вся моя жизнь. Великий лидер Гейдар Алиев, завоевавший любовь каждого от мала до велика, всегда живет в сердце всего азербайджанского народа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatala sakini evinin həyətində Heydər Əliyev Muzeyi yaradıb

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