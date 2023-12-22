Житель Забуха: Я не просто возвращаюсь в родной дом, но и в свое детство

Я не просто возвращаюсь в родной дом, но и в свое детство.

Я не просто возвращаюсь в родной дом, но и в свое детство.

Об этом сказал корреспонденту Report возвращающийся в родное село Забух Лачынского района бывший вынужденный переселенец Асиф Зульфигаров.

Он рассказал, что чувство радости, которую испытывает, не передать словами.

"Мне трудно выразить свои чувства словами. Это можно только пережить. Когда я покинул Забух, мне было 30 лет. Сегодня мне 61 год. Я не просто возвращаюсь в родной дом, но и в свое детство", - отметил А.Зульфигаров.

Бывший вынужденный переселенец также выразил благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого славная азербайджанская армия освободила оккупированные территории.

"Желаю упокоения душ шехидов, крепкого здоровья гази. Мы тесно сплочены вокруг нашего президента. Надеюсь, что в скором времени в свои дома вернутся жители и других районов", - сказал он.

А.Зульфигаров добавил, что является связистом по специальности: "Я буду трудоустроен в Забухе. Все, кто отправился в Лачин, обеспечены работой, для нас построены красивые и комфортные дома, что может быть лучше".

Напомним, что сегодня в село Забух Лачынского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).