Житель Забуха: Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад

"Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад".

"Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад".

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с вынужденными переселенцами, об этом сказал житель села Забух Лачынского района Тахир Гусейнов.

Он рассказал о желании продолжить жизнь в этом селе, продолжить традиции предков: "Мы вернем прежнюю красоту Забуха. Я благодарен президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, спавших нашу землю от оккупации, желаю от Аллаха упокоения шехидам и здоровья ветеранам".

Отметим, что Госкомитет по работе с вынужденными переселенцами подготовил видеоролик с опросом жителей Лачына, Забуха и Суса в связи с возращением в родные края.