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Житель Забуха: Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад

Житель Забуха: Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад "Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад".
Внутренняя политика
5 сентября 2022 г. 13:35
Житель Забуха: Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад

"Я готов вернуться в родные края, покинутые 30 лет назад".

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с вынужденными переселенцами, об этом сказал житель села Забух Лачынского района Тахир Гусейнов.

Он рассказал о желании продолжить жизнь в этом селе, продолжить традиции предков: "Мы вернем прежнюю красоту Забуха. Я благодарен президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, спавших нашу землю от оккупации, желаю от Аллаха упокоения шехидам и здоровья ветеранам".

Отметим, что Госкомитет по работе с вынужденными переселенцами подготовил видеоролик с опросом жителей Лачына, Забуха и Суса в связи с возращением в родные края.

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Версия на азербайджанском языке Zabux sakini: "30 il əvvəl tərk etdiyim doğma yurda qayıtmağa hazıram"

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