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Житель Лачына: Вид возрождающегося города - повод для гордости

Житель Лачына: Вид возрождающегося города - повод для гордости Вид возрождающегося Лачына - повод для гордости.
Внутренняя политика
14 ноября 2023 г. 19:52
Житель Лачына: Вид возрождающегося города - повод для гордости

Вид возрождающегося Лачына - повод для гордости.

Об этом Report заявил возвратившийся сегодня в Лачын 78-летний Асиф Бахышов.

"Несмотря на прожитые три десятилетия в Баку я оставался верен сердцем Лачыну. Я не забывал о городе своего детства и юности ни на один день", - сказал Бахышов.

Мужчина выразил благодарность президенту страны за созданные в его родном городе условия: "После освобождения Лачына я дважды здесь бывал, но сегодня переехал сюда навсегда. Сегодня возрождающийся Лачын вызывает у меня чувство гордости. Я благодарю нашего президента за то, что он создал для нас такие условия", - добавил житель.

14 ноября в город Лачын прибыла очередная группа переселенцев из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. В Лачын переселились еще 10 семей в составе 40 человек. Таким образом, в городе обеспечено постоянное проживание 325 семей в составе 1 245 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSakin: "Laçının yenidən qurulmasını görəndə qürur hissi keçirirəm"

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