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Житель села Сус: Мы восстановим эти прекрасные места

Житель села Сус: Мы восстановим эти прекрасные места 18:54
Внутренняя политика
19 августа 2022 г. 20:37
Житель села Сус: Мы восстановим эти прекрасные места

“Мы восстановим эти прекрасные места".

Как сообщает Report, об этом сказал житель села Сус Лачынского района Вагиф Гасанов.

Он отметил, что готов вернуться в родные края, которые был вынужден покинуть 30 лет назад. В.Гасанов сказал, что намерен восстановить очаг предков, после того, как из села будут выселены незаконно заселенные туда в период оккупации армяне.

"Армяне сожгли Лачын во время оккупации, жгут и теперь, когда уходят. Но мы восстановим эти прекрасные места", - добавил он.

В видеороликах, подготовленных Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, жители Лачына, сел Забух, Сус делятся своими мнениями о возвращении на Родину.

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Версия на английском языке Resident of liberated village: We will rebuild these wonderful places
Версия на азербайджанском языке Sus kəndinin sakini: “O gözəl yerləri bərpa edəcəyik”

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