Житель села Сус: Мы восстановим эти прекрасные места

18:54

“Мы восстановим эти прекрасные места".

Как сообщает Report , об этом сказал житель села Сус Лачынского района Вагиф Гасанов.

Он отметил, что готов вернуться в родные края, которые был вынужден покинуть 30 лет назад. В.Гасанов сказал, что намерен восстановить очаг предков, после того, как из села будут выселены незаконно заселенные туда в период оккупации армяне.

"Армяне сожгли Лачын во время оккупации, жгут и теперь, когда уходят. Но мы восстановим эти прекрасные места", - добавил он.

В видеороликах, подготовленных Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, жители Лачына, сел Забух, Сус делятся своими мнениями о возвращении на Родину.