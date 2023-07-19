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Житель села: Не намерен никуда уезжать из Агалы

Житель села: Не намерен никуда уезжать из Агалы "Не намерен никуда уезжать из Агалы и бросать созданные здесь условия, чистые воздух и воду".
Внутренняя политика
19 июля 2023 г. 12:07
Житель села: Не намерен никуда уезжать из Агалы

"Не намерен никуда уезжать из Агалы и бросать созданные здесь условия, чистые воздух и воду".

Об этом карабахскому бюро Report сказал житель освобожденного от оккупации села Агалы Зангиланского района Кянан Набиев.

По словам К.Набиева, его семья стала одной из первых возвратившихся в Агалы.

"Рассказы родителей об Агалы оставили неизгладимый след в моей памяти. Никогда не верил, что увижу его. Был очень рад новости, что после войны первым востановят Агалы, и хотел быть одним из первых, кто переедет сюда", - отметил он.

К.Набиев добавил, что уезжал из Баку со спокойным сердцем: "Мне говорили, что я буду скучать по Баку, но этого не произошло. Хоть я и не родился здесь, сейчас такое ощущение, что не смогут жить где-то еще, кроме Агалы".

Отметим, что прошел год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района.

По распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умного села". В Агалы применено "умное" освещение улиц, построены тепло- и холодостойкие экологичные дома, установлены солнечные батареи.

В селе Агалы оказываются услуги центров ASAN, DOST, Госагентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственного центра аграрного развитии, а также действуют школа, детский сад, медпункт, объекты общепита.

До сих пор в село Агалы Зангиланского района переселены 86 семей, всего 420 человек.

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Версия на азербайджанском языке Sakin: "Ağalıda yaradılan şəraiti, təmiz havanı və suyu qoyub heç yerə getmək niyyətində deyiləm"

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