Житель села Хыдырлы: Мы счастливы, что у нас есть такой президент, как Ильхам Алиев

Мы выражаем благодарность нашему президенту и желаем ему долгих лет жизни. Мы счастливы, что у нас есть такой руководитель, как Ильхам Алиев.
Об этом в интервью Report сказал житель села Хыдырлы Шахин Бахшалиев.
Он подчеркнул, что 22 августа стало для него особым днем:
"Это действительно исторический день. Мы возвращаемся в родное село, где родились и выросли. Когда мы были вынуждены покинуть его, мне было 28 лет. Теперь, в свои 68, я снова возвращаюсь на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам".
По его словам, день возвращения в Хыдырлы он ждал долгие годы:
"Я считаю себя счастливым человеком, потому что живу в такой стране".