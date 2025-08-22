Житель села Хыдырлы: Мы счастливы, что у нас есть такой президент, как Ильхам Алиев

Мы выражаем благодарность нашему президенту и желаем ему долгих лет жизни. Мы счастливы, что у нас есть такой руководитель, как Ильхам Алиев. Об этом в интервью Report сказал житель села Хыдырлы Шахин Бахшалиев. Он подчеркнул, что 22 августа стало для него особым днем: "Это действительно исторический день. Мы возвращаемся в родное село, где родились и выросли. Когда мы были вынуждены покинуть его, мне было 28 лет. Теперь, в свои 68, я снова возвращаюсь на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам". По его словам, день возвращения в Хыдырлы он ждал долгие годы: "Я считаю себя счастливым человеком, потому что живу в такой стране".