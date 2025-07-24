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Житель села Гасанриз: Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле

Житель села Гасанриз: Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле.
Внутренняя политика
24 июля 2025 г. 12:56
Житель села Гасанриз: Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле

Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле.

Об этом в беседе с сотрудником карабахского бюро Report в Агдере заявил житель села Гасанриз Шахлар Джаббаров.

Он отметил, что до оккупации по соседству с ними жили также армяне: "Хотя они не демонстрировали свою агрессивность открыто, но мы всегда ощущали их негативное отношение к нам. После оккупации давление на нас стало усиливаться. Мы переехали из Гасанриза в Кяльбаджар, а после оккупации Кяльбаджара - в Барду".

Джаббаров рассказал о пережитых трудностях:

"Первые несколько месяцев были особенно тяжелыми - мы жили в палаточном городке, затем в здании фермы. Эти тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле".

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Гасанриз Агдеринского района. На этом этапе в село возвращаются 29 семей - 114 человек. Таким образом количество вернувшихся в Гасанриз семей достигло 119 (420 человек).

В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

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Версия на азербайджанском языке Həsənriz sakini: Çətin günlərimiz geridə qaldı, artıq doğma yurdda firavan yaşayacağıq

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