Житель села Гасанриз: Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле

Тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле.
Об этом в беседе с сотрудником карабахского бюро Report в Агдере заявил житель села Гасанриз Шахлар Джаббаров.
Он отметил, что до оккупации по соседству с ними жили также армяне: "Хотя они не демонстрировали свою агрессивность открыто, но мы всегда ощущали их негативное отношение к нам. После оккупации давление на нас стало усиливаться. Мы переехали из Гасанриза в Кяльбаджар, а после оккупации Кяльбаджара - в Барду".
Джаббаров рассказал о пережитых трудностях:
"Первые несколько месяцев были особенно тяжелыми - мы жили в палаточном городке, затем в здании фермы. Эти тяжелые дни остались позади, теперь мы будем жить счастливо на родной земле".
Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Гасанриз Агдеринского района. На этом этапе в село возвращаются 29 семей - 114 человек. Таким образом количество вернувшихся в Гасанриз семей достигло 119 (420 человек).
В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.