Житель села Агалы: Мы вернулись на земли своих отцов

"Мы очень рады, что все большее число жителей возвращается в родное село Агалы".

"Мы очень рады, что все большее число жителей возвращается в родное село Агалы".

Об этом карабахскому бюро Report сказал житель села Агалы Зангиланского района Мохуббат Самадов.

По его словам, они не ожидали, что переезд в родное село станет возможным в таком скором времени: "Я безгранично рад, как и все жители Агалы. Слава Всевышнему, что сейчас мы находимся в родном селе".

M.Самадов отметил, что невозможно выразить словами всю радость этого события: "Это непередаваемые эмоции, каждый житель Агалы непомерно рад этому. Совсем недавно нас называли вынужденными переселенцами, а сейчас мы вернулись на земли своих отцов".