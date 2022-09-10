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Житель села Агалы: Мы вернулись на земли своих отцов

Житель села Агалы: Мы вернулись на земли своих отцов "Мы очень рады, что все большее число жителей возвращается в родное село Агалы".
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 13:26
Житель села Агалы: Мы вернулись на земли своих отцов

"Мы очень рады, что все большее число жителей возвращается в родное село Агалы".

Об этом карабахскому бюро Report сказал житель села Агалы Зангиланского района Мохуббат Самадов.

По его словам, они не ожидали, что переезд в родное село станет возможным в таком скором времени: "Я безгранично рад, как и все жители Агалы. Слава Всевышнему, что сейчас мы находимся в родном селе".

M.Самадов отметил, что невозможно выразить словами всю радость этого события: "Это непередаваемые эмоции, каждый житель Агалы непомерно рад этому. Совсем недавно нас называли вынужденными переселенцами, а сейчас мы вернулись на земли своих отцов".

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Версия на азербайджанском языке Ağalı sakini: "Kəndə gələn hər köç karvanı ürəyimizdə böyük fərəh hissi oyadır"

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