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Житель Сарыджалы: Я рад что, вношу вклад в восстановление Агдама

Житель Сарыджалы: Я рад что, вношу вклад в восстановление Агдама Я рад что, вношу вклад в восстановление Агдама.
Внутренняя политика
24 мая 2025 г. 17:51
Житель Сарыджалы: Я рад что, вношу вклад в восстановление Агдама

Житель села Сарыджалы Агдамского района поделился впечатлениями по поводу проводимых в районе восстановительных работ.

Об этом житель села Али Рзаев рассказал корреспонденту Report в Агдаме.

"Хотя я раньше не видел Сарыджалы, мои родители много рассказывали о нашем селе и Агдаме. Я не думал, что буду жить и работать в селе, о котором слышал от родителей. Слава Богу, мы уже вернулись на родину, работаем в своем доме, на своей земле.

Около года я работаю сварщиком в компании METKONS, действующей в Агдамском промышленном парке. А некоторое время назад мы переехали в наше село, которое находится очень близко к районному центру. Раньше мне приходилось преодолевать длинный путь до Барды, что создавало определенные трудности. Но теперь эти трудности практически устранены.

Мы испытываем огромное чувство гордости. Я очень рад, что помимо переезда и проживания здесь, я вношу вклад в восстановление Агдама", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSarıcalı sakini: Sevinirəm ki, Ağdamın yenidən qurulmasında mənim də əməyim var

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