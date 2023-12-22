Житель Лачынского района: Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости

Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости, потому что мы возвращаемся домой.

Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости, потому что мы возвращаемся домой.

Об этом сказал корреспонденту Report возвращающийся в родное село Забух Лачынского района Рамин Аббасов.

Он выразил благодарность всем, кто подарил это счастье бывшим вынужденным переселенцам.

"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует крепкого здоровья президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашим военнослужащим. Именно благодаря им сегодня мы возвращаемся домой. Я покинул Лачын, когда мне было 12 лет, сегодня я возвращаюсь домой в 43-летнем возрасте. Хотя я уже давно выехал из Забуха, до сих пор помню наше село. Желаю, чтобы все наши бывшие вынужденные переселенцы вернулись в свои дома", - добавил Р.Аббасов.

Напомним, что сегодня в село Забух Лачынского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).