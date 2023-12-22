О нас

Житель Лачынского района: Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости

Житель Лачынского района: Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости, потому что мы возвращаемся домой.
Внутренняя политика
22 декабря 2023 г. 08:02
Житель Лачынского района: Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости

Сегодня каждого из нас переполняет чувство радости, потому что мы возвращаемся домой.

Об этом сказал корреспонденту Report возвращающийся в родное село Забух Лачынского района Рамин Аббасов.

Он выразил благодарность всем, кто подарил это счастье бывшим вынужденным переселенцам.

"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует крепкого здоровья президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашим военнослужащим. Именно благодаря им сегодня мы возвращаемся домой. Я покинул Лачын, когда мне было 12 лет, сегодня я возвращаюсь домой в 43-летнем возрасте. Хотя я уже давно выехал из Забуха, до сих пор помню наше село. Желаю, чтобы все наши бывшие вынужденные переселенцы вернулись в свои дома", - добавил Р.Аббасов.

Напомним, что сегодня в село Забух Лачынского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Bu gün hamımız sevincliyik”

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi