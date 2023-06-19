Житель Лачына: Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине

"Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине".

"Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине".

Об этом Report сообщил житель Лачына Гасан Мамед оглы Абдуллаев.

"Мы тосковали по этим местам. Поверьте, тоска по дому, которую мы испытывали до 2020 года, не казалась нам такой продолжительной, как за эти два года", - сказал он.

Г. Абдуллаев подчеркнул, что после освобождения Лачына он скучал еще больше, с нетерпением ждал каждой минуты, чтобы вернуться на родину: "С того дня, как началась война, я ждал новостей об освобождении Лачына, а после освобождения Лачына стал ждать новости о дне нашего возвращения. Несколько дней назад мне сказали готовиться к переезду. Эти несколько дней прошли как несколько лет. Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине. Я благодарен Аллаху, молюсь за души наших шехидов, с уважением вспоминаю тех, кто подарил нам эту радость".

19 июня очередная группа переселенцев прибыла в Лачын.

На сегодняшний день в Лачын вернулись уже 55 семей (213 человек) бывших вынужденных переселенцев.