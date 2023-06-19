О нас

Житель Лачына: Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине

Житель Лачына: Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине "Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине".
Внутренняя политика
19 июня 2023 г. 20:50
Житель Лачына: Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине

"Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине".

Об этом Report сообщил житель Лачына Гасан Мамед оглы Абдуллаев.

"Мы тосковали по этим местам. Поверьте, тоска по дому, которую мы испытывали до 2020 года, не казалась нам такой продолжительной, как за эти два года", - сказал он.

Г. Абдуллаев подчеркнул, что после освобождения Лачына он скучал еще больше, с нетерпением ждал каждой минуты, чтобы вернуться на родину: "С того дня, как началась война, я ждал новостей об освобождении Лачына, а после освобождения Лачына стал ждать новости о дне нашего возвращения. Несколько дней назад мне сказали готовиться к переезду. Эти несколько дней прошли как несколько лет. Я очень рад, что проведу остаток своей жизни на родине. Я благодарен Аллаху, молюсь за души наших шехидов, с уважением вспоминаю тех, кто подарил нам эту радость".

19 июня очередная группа переселенцев прибыла в Лачын.

На сегодняшний день в Лачын вернулись уже 55 семей (213 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: "Ömrümün qalan günlərini doğma yurdda keçirəcəyim üçün çox sevincliyəm"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi