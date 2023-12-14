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Житель Лачына: Впредь мы будем жить на своей земле вечно

Житель Лачына: Впредь мы будем жить на своей земле вечно Мы навсегда вернемся на родину, в свой дом.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 09:15
Житель Лачына: Впредь мы будем жить на своей земле вечно

Впредь мы будем жить на своей земле вечно.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из Лачына Мурад Велиев.

"Наши солдаты и офицеры освободили нашу землю от оккупации. Желаю упокоения душ наших шехидов и крепкого здоровья гази, выражаю искреннюю благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Благодаря им мы сейчас возвращаемся в свой родной город", - сказал М.Велиев.

Напомним, что сегодня в Лачын отправились еще 86 жителей города. К настоящему времени обеспечено возвращение в родные края 383 семей или 1 475 лачынцев.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Əbədi olaraq doğma yurdumuza, evimizə qayıdırıq”

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