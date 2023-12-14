Житель Лачына: Впредь мы будем жить на своей земле вечно

Мы навсегда вернемся на родину, в свой дом.

Впредь мы будем жить на своей земле вечно.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из Лачына Мурад Велиев.

"Наши солдаты и офицеры освободили нашу землю от оккупации. Желаю упокоения душ наших шехидов и крепкого здоровья гази, выражаю искреннюю благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Благодаря им мы сейчас возвращаемся в свой родной город", - сказал М.Велиев.

Напомним, что сегодня в Лачын отправились еще 86 жителей города. К настоящему времени обеспечено возвращение в родные края 383 семей или 1 475 лачынцев.