Житель Лачына: Возвращаясь на родные земли, мы испытываем большую гордость

Бывшие вынужденные переселенцы из Лачынского района поделились радостью возвращения на родные земли.

Бывшие вынужденные переселенцы из Лачынского района поделились радостью возвращения на родные земли.

Один из вернувшихся сегодня в Лачынский район жителей Рашад Асадов рассказал Report, что он был вынужден покинуть родной дом вместе с семьей в возрасте 10 лет: "Сегодня же я возвращаюсь домой уже вместе со своими детьми".

Асадов сказал, что на месте его отчего дома в Лачынском районе построен новый.

Другой житель Насиб Байрамов отметил, что испытывает большую гордость от возвращения на родные земли.

"Мне было 25 лет, когда мы были изгнаны из Лачына. Сейчас мне 56 лет, 31 год спустя мы возвращаемся на родные земли. Я чувствую огромную радость", - сказал он.

Напомним, что возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный Лачынский район продолжается. 22 ноября из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.