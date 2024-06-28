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Житель Лачына: В родной край, который покинул в три года, теперь возвращаюсь с трехлетним сыном

Житель Лачына: В родной край, который покинул в три года, теперь возвращаюсь с трехлетним сыном Мне было всего три года, когда мы покинули Лачын. Сегодня я возвращаюсь туда с моим трехлетним сыном.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 07:36
Житель Лачына: В родной край, который покинул в три года, теперь возвращаюсь с трехлетним сыном

Мне было всего три года, когда мы покинули Лачын. Сегодня я возвращаюсь туда с моим трехлетним сыном.

Как передает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец из Лачына Мохуббат Сулейманов, возвращающийся в родной город.

Он отметил, что в семье всегда рассказывали о Лачыне.

"Мне было три года, когда я покинул Лачын. Оккупация заморозила лачынский этап моей жизни. С трех лет я жил как вынужденный переселенец. Мы прожили тяжелую жизнь в военном городке в селе Пирякюшкюль Абшеронского района.

Но сегодня я возвращаюсь в родной край. Я ничего не помню, так как был очень маленьким, но моя семья так много рассказывала мне о Лачыне, что кажется, будто я прожил там всю жизнь, мне мил каждый его уголок. Мы вернем утраченные 32 года.

Хочу выразить благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и победоносной азербайджанской армии, что они дали нам возможность пережить эти радостные дни. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье гази!" - сказал М.Сулейманов.

Напомним, что сегодня в Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: Üç yaşımda çıxdığım yurduma üç yaşında oğlumla qayıdıram

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