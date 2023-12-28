Житель Лачына: Пришел конец 31-летней тоске по родному дому

Пришел конец 31-летней тоске по родному дому. Сегодня я вместе с семьей возвращаюсь в Лачын.

Пришел конец 31-летней тоске по родному дому. Сегодня я вместе с семьей возвращаюсь в Лачын.

Об этом корреспонденту Report сказал бывший вынужденный переселенец из Лачынского района Кямиль Наджафов.

Он отметил, что славная азербайджанская армия под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила земли от оккупации.

"Меня переполняет чувство радости. Выражаю благодарность нашему лидеру Ильхаму Алиеву. Да упокоит Всевышний души шехидов, ниспошлет крепкого здоровья гази, которые пролили кровь во имя освобождения азербайджанских земель от оккупации. Я покинул родные места в 38-летнем возрасте, сегодня мне 71, я возвращаюсь в Лачын спустя 33 года", - добавил К.Наджафов.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Лачын отправился очередной миграционный караван.