Житель Лачына: Мне не терпится увидеть свой родной город

Мне не терпится увидеть родной город, большей радости и быть не может.

Мне не терпится увидеть родной город, большей радости и быть не может.

Как сообщает Report, об этом сказал возвращающийся в Лачын бывший вынужденный переселенец Акпер Керимов.

Он отметил, что в Баку для его семьи государством были созданы все необходимые условия.

"Но родная земля притягивает человека, я возвращаюсь домой. Выражаю благодарность президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, подарившему нам эти дни. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и подарит исцеления гази", - добавил А.Керимов.