О нас

Житель Лачына: Мне не терпится увидеть свой родной город

Житель Лачына: Мне не терпится увидеть свой родной город Мне не терпится увидеть родной город, большей радости и быть не может.
Внутренняя политика
31 июля 2024 г. 07:02
Житель Лачына: Мне не терпится увидеть свой родной город

Мне не терпится увидеть родной город, большей радости и быть не может.

Как сообщает Report, об этом сказал возвращающийся в Лачын бывший вынужденный переселенец Акпер Керимов.

Он отметил, что в Баку для его семьи государством были созданы все необходимые условия.

"Но родная земля притягивает человека, я возвращаюсь домой. Выражаю благодарность президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, подарившему нам эти дни. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и подарит исцеления гази", - добавил А.Керимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurdumu görmək üçün səbirsizlənirəm

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi