Житель Лачына: Мы с радостью возвращаемся на родную землю

Каждый из нас с радостью возвращается на родную землю.

Каждый из нас с радостью возвращается на родную землю.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из Лачына Назир Наджафов.

"Выражаю искреннюю благодарность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов. Мы счастливы, вернуться на родную землю - радость для каждого человека", - сказал бывший вынужденный переселенец.

Напомним, что сегодня в Лачын отправились еще 86 жителей города. К настоящему времени обеспечено возвращение в родные края 383 семей или 1 475 лачынцев.