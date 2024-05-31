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Житель Лачына: Благодаря нашим шехидам мы возвращаемся на родину

Житель Лачына: Благодаря нашим шехидам мы возвращаемся на родину Желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в родные края.
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 08:04
Житель Лачына: Благодаря нашим шехидам мы возвращаемся на родину

Желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в родные края.

Как передает Report, об этом сказал Ясин Гасанов, бывший вынужденный переселенец, переехавший в Лачын.

"Когда я покидал Лачын, мне было 11 лет, нас вывезли оттуда в тракторном прицепе. Мы жили как вынужденные переселенцы в пионерском лагере в Новханы. Сегодня, в 43 года, я возвращаюсь на свою землю", - сообщил Я.Гасанов.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в город Лачын отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе в освобожденный от оккупации город возвращаются 20 семей в составе 68 человек.

Таким образом, на данный момент в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 513 семей (1 906 человек).

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: Şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində yurdumuza qayıdırıq

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