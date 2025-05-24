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Житель Кянгярли: Я даже не представлял, что для нас будут созданы такие условия

Житель Кянгярли: Я даже не представлял, что для нас будут созданы такие условия Я даже не представлял, что для нас будет построен такой красивый дом и созданы такие условия.
Внутренняя политика
24 мая 2025 г. 20:33
Житель Кянгярли: Я даже не представлял, что для нас будут созданы такие условия

Я даже не представлял, что для нас будет построен такой красивый дом и созданы такие условия.

Об этом в беседе с корреспондентом карабахского бюро Report сказал житель села Кянгярли Агдамского района Гасан Балакишиев.

Он рассказал, что каждый день вдали от дома жил с надеждой вернуться к родному очагу.

"Сегодня мне 71 год. Когда я был вынужден покинуть [Кянгярли], мне было 39. Самый ценный подарок главы государства - это освобождение наших земель от оккупации и наше возвращение в родное село. Благодарим за эту возможность, теперь мы можем полной грудью вдохнуть воздух родного села", - добавил Г.Балакишиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəngərli sakini: Evimizdə belə şəraitin yaradılacağını təsəvvür etmirdim

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