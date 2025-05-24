Житель Кянгярли: Я даже не представлял, что для нас будут созданы такие условия

Житель Кянгярли: Я даже не представлял, что для нас будут созданы такие условия

Я даже не представлял, что для нас будет построен такой красивый дом и созданы такие условия.

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Я даже не представлял, что для нас будет построен такой красивый дом и созданы такие условия. Об этом в беседе с корреспондентом карабахского бюро Report сказал житель села Кянгярли Агдамского района Гасан Балакишиев. Он рассказал, что каждый день вдали от дома жил с надеждой вернуться к родному очагу. "Сегодня мне 71 год. Когда я был вынужден покинуть [Кянгярли], мне было 39. Самый ценный подарок главы государства - это освобождение наших земель от оккупации и наше возвращение в родное село. Благодарим за эту возможность, теперь мы можем полной грудью вдохнуть воздух родного села", - добавил Г.Балакишиев. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Kəngərli sakini: Evimizdə belə şəraitin yaradılacağını təsəvvür etmirdim