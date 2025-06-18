Житель Кянгярли: Мы ждали возвращения в родное село 32 года

Тяжелые дни остались позади, мы ждали возвращения в родные края 32 года.
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Он поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родное село.
"Слава Всевышнему, мне довелось дожить до этого дня. Вернуться в места, где родился и вырос - прекрасное чувство. Я выражаю свою благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии, нашим героям, солдатам и офицерам, которые подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души шехидов и ниспошлет крепкого здоровья гази", - добавил И.Багиров.
Отметим, что сегодня в Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.