Житель Кянгярли: Мы ждали возвращения в родное село 32 года

Тяжелые дни остались позади, мы ждали возвращения в родные края 32 года.

Тяжелые дни остались позади, мы ждали возвращения в родные края 32 года.

Как сообщает Report , об этом рассказал журналистам бывший вынужденный переселенец из села Кянгярли Агдамского района Исмаил Багиров.

Он поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родное село.

"Слава Всевышнему, мне довелось дожить до этого дня. Вернуться в места, где родился и вырос - прекрасное чувство. Я выражаю свою благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии, нашим героям, солдатам и офицерам, которые подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души шехидов и ниспошлет крепкого здоровья гази", - добавил И.Багиров.

Отметим, что сегодня в Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.