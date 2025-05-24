Житель Кянгярли: Для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома созданы все условия

Азербайджанское государство создало все необходимые условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев к родному очагу.

Азербайджанское государство создало все необходимые условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев к родному очагу.

Об этом в беседе с корреспондентом карабахского бюро Report сказал житель села Кянгярли Агдамского района Ширхан Гасанов.

Он вернулся на родную землю 23 мая в рамках реализации программы "Великое возвращение". Ш.Гасанов подчеркнул, что построенные для бывших вынужденных переселенцев дома соответствуют современным требованиям.

"Долгие годы мы были вынужденными переселенцами, но сегодня вернулись в родное село. Я трудоустроен в ООО BAFCO, которое работает в Агдамском промышленном парке. Очень горд сегодня ходить по улицам нашего возрождающегося села, держа за руки своих детей", - сказал Ш.Гасанов.

Он добавил, что государство не просто восстанавливает разрушенные населенные пункты, но и обеспечивает социальное благосостояние возвращающихся на эти территории жителей, учитывает их трудовую деятельность.

"Теперь нам остается лишь продолжать эту работу и вносить свой вклад в работу, проделываемую государством", - добавил Ширхан Гасанов.