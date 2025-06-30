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Житель Кянгярли: Для нас в родном селе построены прекрасные дома

Житель Кянгярли: Для нас в родном селе построены прекрасные дома В селе Кянгярли Агдамского района для бывших вынужденных переселенцев созданы все необходимые условия, построены красивые дома.
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 06:53
Житель Кянгярли: Для нас в родном селе построены прекрасные дома

В селе Кянгярли Агдамского района для бывших вынужденных переселенцев созданы все необходимые условия, построены красивые дома.

Как передает Report, об этом рассказал житель упомянутого села Аллахверди Рустамов.

Он отметил, что в результате успешной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли.

"Большое спасибо, что сегодня мы возвращаемся на родные земли. Да помилует Аллах души наших шехидов, дарует здоровье нашим ветеранам. В результате успешной политики нашего уважаемого президента мы возвращаемся к родному очагу. Я уже ранее ездил посмотреть на наше село. Для нас там построены очень красивые дома, созданы все условия", - подчеркнул А.Рустамов.

Напомним, что сегодня в Кянгярли выезжает очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Kəngərli sakini: Kənddə bizimçün çox gözəl evlər tikilib

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