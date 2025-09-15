Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 17:07
    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Житель Кяльбаджара рассказал о своих чувствах по поводу возвращения на родную землю, которую когда-то пришлось покинуть с болью в сердце.

    В беседе с корреспондентом Report в Кяльбаджаре местный житель Гусейн Бабаев рассказал, что никогда не забудет страдания, пережитые во время оккупации Кяльбаджара.

    "Я родился в 1938 году и никогда не мог представить, что Кяльбаджар будет оккупирован. Но это произошло, и мы, безоружные, не смогли дать отпор врагу. Хотя нам пришлось покинуть Кяльбаджар, мы всегда верили, что вернемся на родную землю.

    И вот мы здесь. Я очень скучал по красоте природы родной земли. Благодарю главу государства, нашу армию за то, что подарили нам эту радость, и склоняю голову перед памятью наших шехидов. В родные края, которые мы покидали с болью, теперь возвращаемся с улыбкой и слезами радости на глазах".

    Кяльбаджарский район Великое возвращение Восточный Зангезур
    Kəlbəcər sakini: Əzabla tərk etdiyimiz yurda indi sevinc göz yaşları ilə qayıdırıq

    Лента новостей