Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

Житель Кяльбаджара рассказал о своих чувствах по поводу возвращения на родную землю, которую когда-то пришлось покинуть с болью в сердце.

В беседе с корреспондентом Report в Кяльбаджаре местный житель Гусейн Бабаев рассказал, что никогда не забудет страдания, пережитые во время оккупации Кяльбаджара.

"Я родился в 1938 году и никогда не мог представить, что Кяльбаджар будет оккупирован. Но это произошло, и мы, безоружные, не смогли дать отпор врагу. Хотя нам пришлось покинуть Кяльбаджар, мы всегда верили, что вернемся на родную землю.

И вот мы здесь. Я очень скучал по красоте природы родной земли. Благодарю главу государства, нашу армию за то, что подарили нам эту радость, и склоняю голову перед памятью наших шехидов. В родные края, которые мы покидали с болью, теперь возвращаемся с улыбкой и слезами радости на глазах".