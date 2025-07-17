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Житель Кенгерли: Теперь мы будем счастливо и благополучно жить в новом доме

Житель Кенгерли: Теперь мы будем счастливо и благополучно жить в новом доме Теперь мы будем счастливо и благополучно жить в новом доме в селе Кенгерли Агдамского района.
Внутренняя политика
17 июля 2025 г. 06:53
Житель Кенгерли: Теперь мы будем счастливо и благополучно жить в новом доме

Теперь мы будем счастливо и благополучно жить в новом доме в селе Кенгерли Агдамского района.

Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Тейюб Агаев, вернувшийся в село Кенгерли Агдамского района.

Он отметил, что благодаря исторической Победе Армии Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы смогли вернуться на родную землю:

"Пусть Аллах дарует здоровье президенту Ильхаму Алиеву, благодаря которому мы дожили до этого дня. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам. Благодаря им Карабах освобожден от оккупации. Бывшие вынужденные переселенцы с радостью возвращаются в родные края".

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Версия на азербайджанском языке Kəngərli kəndinə qayıdan sakin: Yeni evimizdə xoşbəxt və firavan yaşayacağıq

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