Житель Хыдырлы: Многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась

С возвращением жителей в родное село будут восстановлены утраченные традиции.

С возвращением жителей в родное село будут восстановлены утраченные традиции.

Об этом сказал корреспонденту Report в Агдаме житель села Хыдырлы Гурбан Мустафаев.

Он подчеркнул, что с возвращением жителей в село завершилась их многолетняя тоска:

"Хыдырлы - одно из крупнейших сел Агдамского района. После оккупации жители села временно обосновались в разных регионах страны. Односельчане встречались только на свадьбах и похоронах. Но теперь многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась. Наши дети смогут наконец-то сдружиться и жить по соседству. С возвращением населения восстановятся и традиции нашего села".