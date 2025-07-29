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Житель Хыдырлы: Многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась

Житель Хыдырлы: Многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась С возвращением жителей в родное село будут восстановлены утраченные традиции.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 13:43
Житель Хыдырлы: Многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась

С возвращением жителей в родное село будут восстановлены утраченные традиции.

Об этом сказал корреспонденту Report в Агдаме житель села Хыдырлы Гурбан Мустафаев.

Он подчеркнул, что с возвращением жителей в село завершилась их многолетняя тоска:

"Хыдырлы - одно из крупнейших сел Агдамского района. После оккупации жители села временно обосновались в разных регионах страны. Односельчане встречались только на свадьбах и похоронах. Но теперь многолетняя тоска по родной земле наконец закончилась. Наши дети смогут наконец-то сдружиться и жить по соседству. С возвращением населения восстановятся и традиции нашего села".

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