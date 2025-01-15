Житель Ходжалы: Сегодня всех нас переполняет радость

Чувства, которые переполняют нас при возвращении на родную землю, невозможно описать словами.
Об этом корреспонденту Report сказал житель Ходжалы Мансур Рустамов.
Вспоминая тяжелые времена, он рассказал о трудностях жизни в статусе вынужденных переселенцев.
"Мы обосновались в Гяндже. Те годы были полны испытаний — мы пережили множество трудностей и тяготы, выпавшие на долю нашего народа. Однако даже в самые мрачные дни мы чувствовали поддержку со стороны государства. С течением времени условия нашего проживания улучшились, но тоска по родной земле постоянно тревожила нас", - сказал он.
По словам Рустамова, сегодня ходжалинцев переполняет радость. "Тогда мы покинули село одной семьей, а сейчас возвращаемся вместе с семьями пяти моих сыновей", — рассказал он.