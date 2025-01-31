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Житель Ходжалы: Мы жили с тоской по родной земле

Житель Ходжалы: Мы жили с тоской по родной земле Вынужденный переселенец из Ходжалы рассказал, что долгие годы тосковал по родной земле.
Внутренняя политика
31 января 2025 г. 14:58
Житель Ходжалы: Мы жили с тоской по родной земле

Вынужденный переселенец из Ходжалы рассказал, что долгие годы тосковал по родной земле.

В беседе с корреспондентом Report Нофель Рзаев отметил, что счастлив вернуться в Ходжалы после стольких лет разлуки.

"После вынужденного переселения мы обосновались в Огузском районе. Сегодня радости нашей семьи нет предела. Под руководством Верховного главнокомандующего наша доблестная армия освободила оккупированные земли, и благодаря этому мы смогли беспрепятственно вернуться в родной край. Я испытываю огромное чувство гордости", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı sakini: Məcburi köçkün düşdükdən sonra doğma yurdun həsrəti ilə yaşayırdıq

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