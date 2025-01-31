Житель Ходжалы: Мы жили с тоской по родной земле

Вынужденный переселенец из Ходжалы рассказал, что долгие годы тосковал по родной земле.

Вынужденный переселенец из Ходжалы рассказал, что долгие годы тосковал по родной земле.

В беседе с корреспондентом Report Нофель Рзаев отметил, что счастлив вернуться в Ходжалы после стольких лет разлуки.

"После вынужденного переселения мы обосновались в Огузском районе. Сегодня радости нашей семьи нет предела. Под руководством Верховного главнокомандующего наша доблестная армия освободила оккупированные земли, и благодаря этому мы смогли беспрепятственно вернуться в родной край. Я испытываю огромное чувство гордости", - сказал он.