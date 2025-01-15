Житель Ходжалы: Мы переживаем радость, гордость и волнение

В Ходжалы царит атмосфера радости и гордости, вызванная нашим долгожданным возвращением.

В Ходжалы царит атмосфера радости и гордости, вызванная нашим долгожданным возвращением.

Об этом рассказал корреспонденту Report местный житель Аллахверди Керимов.

Керимов сказал, что с трепетом ожидал возможности вернуться на родную землю.

"Мы жили в местности Мурадбулаг в селе Кобер Зейзид Шекинского района. Теперь, вместе с шестью членами семьи, возвращаемся домой. Это невероятное счастье. Сейчас мы с нетерпением ждем момента, когда доедем до родного села. Переживаем радость, гордость и глубокие эмоции", — поделился Керимов.