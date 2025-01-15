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Житель Ходжалы: Будущие поколения пронесут через года гордость возвращения в Карабах

Житель Ходжалы: Будущие поколения пронесут через года гордость возвращения в Карабах Житель Ходжалы Нурлан Гасанов считает, что будущие поколения пронесут через года гордость возвращения на родные земли.
Внутренняя политика
15 января 2025 г. 17:08
Житель Ходжалы: Будущие поколения пронесут через года гордость возвращения в Карабах

Житель Ходжалы Нурлан Гасанов считает, что будущие поколения пронесут через года гордость возвращения на родные земли.

Об этом он сказал сотруднику Report в Ходжалы.

Гасанов подчеркнул, что, как и другие земляки, испытывает огромную радость от возвращения на родную землю.

"Хотя в период оккупации нам приходилось несколько раз менять место жительства, в итоге мы обосновались в Гяндже. Из Гянджи мы и переехали в родное село", - сказал Н.Гасанов.

Он выразил глубокую благодарность всем, кто сыграл роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı sakini: Gələcək nəsillər bu günün qürurunu uzun müddət yaşadacaqlar

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