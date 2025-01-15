Житель Ходжалы: Будущие поколения пронесут через года гордость возвращения в Карабах

Житель Ходжалы Нурлан Гасанов считает, что будущие поколения пронесут через года гордость возвращения на родные земли.
Об этом он сказал сотруднику Report в Ходжалы.
Гасанов подчеркнул, что, как и другие земляки, испытывает огромную радость от возвращения на родную землю.
"Хотя в период оккупации нам приходилось несколько раз менять место жительства, в итоге мы обосновались в Гяндже. Из Гянджи мы и переехали в родное село", - сказал Н.Гасанов.
Он выразил глубокую благодарность всем, кто сыграл роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации.