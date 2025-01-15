Житель Ходжалы: Будущие поколения пронесут через года гордость возвращения в Карабах

Житель Ходжалы Нурлан Гасанов считает, что будущие поколения пронесут через года гордость возвращения на родные земли.

Житель Ходжалы Нурлан Гасанов считает, что будущие поколения пронесут через года гордость возвращения на родные земли.

Об этом он сказал сотруднику Report в Ходжалы.

Гасанов подчеркнул, что, как и другие земляки, испытывает огромную радость от возвращения на родную землю.

"Хотя в период оккупации нам приходилось несколько раз менять место жительства, в итоге мы обосновались в Гяндже. Из Гянджи мы и переехали в родное село", - сказал Н.Гасанов.

Он выразил глубокую благодарность всем, кто сыграл роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации.