Житель Ханюрду: Я с нетерпением ждал дня возвращения в родное село

Я с нетерпением ждал возвращения в родное село.
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Он отметил, что государственная забота ощущается на каждом шагу.
"Наши освобожденные от оккупации земли восстанавливаются, развиваются. Я благодарен нашему президенту, нашей армии, которые дали нам возможность испытать радость возвращения на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", - добавил Г. Гахраманов.
Напомним, что сегодня первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Ханюрду и Тязябине Ходжалинского района.