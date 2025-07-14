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Житель Ханюрду: Я с нетерпением ждал дня возвращения в родное село

Житель Ханюрду: Я с нетерпением ждал дня возвращения в родное село Я с нетерпением ждал возвращения в родное село.
Внутренняя политика
14 июля 2025 г. 07:43
Житель Ханюрду: Я с нетерпением ждал дня возвращения в родное село

Я с нетерпением ждал возвращения в родное село.

Как передает Report, об этом рассказал бывший вынужденный переселенец из села Ханюрду Ходжалинского района Гюндюз Гахраманов.

Он отметил, что государственная забота ощущается на каждом шагу.

"Наши освобожденные от оккупации земли восстанавливаются, развиваются. Я благодарен нашему президенту, нашей армии, которые дали нам возможность испытать радость возвращения на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", - добавил Г. Гахраманов.

Напомним, что сегодня первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Ханюрду и Тязябине Ходжалинского района.

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