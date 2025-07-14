Житель Ханюрду: Я с нетерпением ждал дня возвращения в родное село

Я с нетерпением ждал возвращения в родное село.

Я с нетерпением ждал возвращения в родное село.

Как передает Report , об этом рассказал бывший вынужденный переселенец из села Ханюрду Ходжалинского района Гюндюз Гахраманов.

Он отметил, что государственная забота ощущается на каждом шагу.

"Наши освобожденные от оккупации земли восстанавливаются, развиваются. Я благодарен нашему президенту, нашей армии, которые дали нам возможность испытать радость возвращения на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", - добавил Г. Гахраманов.

Напомним, что сегодня первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Ханюрду и Тязябине Ходжалинского района.