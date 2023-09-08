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Уроженец Ханкенди: До сих пор храню документы на наш двухэтажный дом

Уроженец Ханкенди: До сих пор храню документы на наш двухэтажный дом "В Ханкенди всегда жили азербайджанцы, в 1990 году нас оттуда насильно выселили. Я до сих пор храню документы на наш двухэтажный дом".
Внутренняя политика
8 сентября 2023 г. 19:35
Уроженец Ханкенди: До сих пор храню документы на наш двухэтажный дом

"В Ханкенди всегда жили азербайджанцы. В 1990 году нас оттуда насильно выселили. Я до сих пор храню документы на наш двухэтажный дом".

Об этом Report рассказал Мурват Алиев, ветеран Первой Карабахской войны, вынужденный переселенец из поселка Керкиджахан города Ханкенди.

"Я родился в Ханкенди в 1964 году, мы жили там до войны. Оттуда меня призвали на военную службу, и туда же я вернулся. Когда 13 февраля 1988 года армяне впервые напали на наши дома в Ханкенди, мы оказали сопротивление. После этого начались наши черные дни. Я окончил 8-летнюю среднюю школу в Керкиджахане и полную среднюю школу имени Низами Гянджеви в Ханкенди", - сказал ветеран войны.

Он подчеркнул, что у них дома было трое мужчин, и все трое участвовали в войне. Мы сражались до конца. И сегодня, несмотря на то, что мне 60 лет, я буду сражаться за Ханкенди и отдам свою жизнь".

Наш собеседник сказал, что с нетерпением ждет возвращения в Ханкенди:

"После взятия города Шуша мои дети принесли мне оттуда землю, я рассыпал ее на могиле моих родителей, чтобы их души обрели покой. Я с нетерпением жду того дня, когда мы привезем землю из Ханкенди".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi sakini: "Bizi 1990-cı ildə oradan zorla çıxarıblar, ikimərtəbəli evimizin çıxarışını indiyədək saxlayıram"

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