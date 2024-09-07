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Житель города Шуша: Спустя 34 года возвращаюсь в родной край, который покинул в шесть лет

Житель города Шуша: Спустя 34 года возвращаюсь в родной край, который покинул в шесть лет Я возвращаюсь в родной край, которой был вынужден покинуть в шестилетнем возрасте, спустя 34 года, сегодня мне 40 лет. Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня.
Внутренняя политика
7 сентября 2024 г. 06:55
Житель города Шуша: Спустя 34 года возвращаюсь в родной край, который покинул в шесть лет

Я возвращаюсь в родной край, которой был вынужден покинуть в шестилетнем возрасте, спустя 34 года, сегодня мне 40 лет. Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня.

Как передает Report, об этом сказал возвращающийся в Шушу бывший вынужденный переселенец Намиг Танрывердиев.

"Мы сделаем родные места еще красивее. Склоняю голову в память о наших шехидах, ценой крови которых мы вернули эти земли. Да ниспошлет Всевышний крепкого здоровья президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии, нашим гази, которые подарили нам эту радость", - сказал Н.Танрывердиев.

Отметим, что сегодня в Шушу отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: 6 yaşımda çıxarıldığım doğma yurduma 40 yaşımda qayıdıram

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