Житель города Шуша: Спустя 34 года возвращаюсь в родной край, который покинул в шесть лет

Житель города Шуша: Спустя 34 года возвращаюсь в родной край, который покинул в шесть лет

Я возвращаюсь в родной край, которой был вынужден покинуть в шестилетнем возрасте, спустя 34 года, сегодня мне 40 лет. Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня.

https://static.report.az/photo/7f57102a-b81a-30ba-9c29-2d6c48702304.jfif https://static.report.az/photo/7f57102a-b81a-30ba-9c29-2d6c48702304.jfif

Я возвращаюсь в родной край, которой был вынужден покинуть в шестилетнем возрасте, спустя 34 года, сегодня мне 40 лет. Слава Всевышнему, что нам посчастливилось дожить до этого дня. Как передает Report , об этом сказал возвращающийся в Шушу бывший вынужденный переселенец Намиг Танрывердиев. "Мы сделаем родные места еще красивее. Склоняю голову в память о наших шехидах, ценой крови которых мы вернули эти земли. Да ниспошлет Всевышний крепкого здоровья президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии, нашим гази, которые подарили нам эту радость", - сказал Н.Танрывердиев. Отметим, что сегодня в Шушу отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. Подпишитесь на наш Telegram канал