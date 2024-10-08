Житель города Шуша: Мы жили тоской по родным краям

Я был вынужден покинуть Шушу, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь в родной город в 64-летнем возрасте. Все эти годы мы жили тоской по родным краям.
Как сообщает
Он отметил, что чувство радости, которое он испытывает сегодня, не передать словами.
"Все эти годы мы тосковали по родине, но сегодня у нас на лице улыбка, а в сердцах - радость. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует исцеления гази, которые под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши земли", - заключил Р.Гусейнов.
Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.