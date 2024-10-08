Житель города Шуша: Мы жили тоской по родным краям

Я был вынужден покинуть Шушу, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь в родной город в 64-летнем возрасте. Все эти годы мы жили тоской по родным краям.

Я был вынужден покинуть Шушу, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь в родной город в 64-летнем возрасте. Все эти годы мы жили тоской по родным краям.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец Рафиг Гусейнов, возвращающийся в Шушу.

Он отметил, что чувство радости, которое он испытывает сегодня, не передать словами.

"Все эти годы мы тосковали по родине, но сегодня у нас на лице улыбка, а в сердцах - радость. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует исцеления гази, которые под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши земли", - заключил Р.Гусейнов.

Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.