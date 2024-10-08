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Житель города Шуша: Мы жили тоской по родным краям

Житель города Шуша: Мы жили тоской по родным краям Я был вынужден покинуть Шушу, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь в родной город в 64-летнем возрасте. Все эти годы мы жили тоской по родным краям.
Внутренняя политика
8 октября 2024 г. 07:28
Житель города Шуша: Мы жили тоской по родным краям

Я был вынужден покинуть Шушу, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь в родной город в 64-летнем возрасте. Все эти годы мы жили тоской по родным краям.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец Рафиг Гусейнов, возвращающийся в Шушу.

Он отметил, что чувство радости, которое он испытывает сегодня, не передать словами.

"Все эти годы мы тосковали по родине, но сегодня у нас на лице улыбка, а в сердцах - радость. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует исцеления гази, которые под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши земли", - заключил Р.Гусейнов.

Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: 32 yaşımda çıxarıldığım doğma Şuşama 64 yaşımda qayıdıram

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