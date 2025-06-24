О нас

Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания

Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания 15:36
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 16:13
Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания

Вернувшийся в село Гасанриз Агдеринского района Ильхам Наджафов рассказал о созданных для них условиях.

В беседе с корреспондентом Report в Агдере житель Гасанриза отметил, что жители довольны созданными в селе условиями.

"Я очень счастлив. Мы, как нация, прошли через многие страдания в период оккупации и заслуживаем счастья. Я сам участвовал в боях за освобождение наших территорий от оккупации с октября 1992 года и всегда гордился победами и успехами, достигнутыми на этом пути.

Государство быстрыми темпами проводит восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях. Восстановлено также наше родное село, созданы все условия для проживания. Мы очень довольны", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Həsənriz sakini: Kəndimizdə yaşayış üçün hər bir  şərait yaradılıb

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi