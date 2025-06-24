Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания

15:36

Вернувшийся в село Гасанриз Агдеринского района Ильхам Наджафов рассказал о созданных для них условиях.

В беседе с корреспондентом Report в Агдере житель Гасанриза отметил, что жители довольны созданными в селе условиями.

"Я очень счастлив. Мы, как нация, прошли через многие страдания в период оккупации и заслуживаем счастья. Я сам участвовал в боях за освобождение наших территорий от оккупации с октября 1992 года и всегда гордился победами и успехами, достигнутыми на этом пути.

Государство быстрыми темпами проводит восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях. Восстановлено также наше родное село, созданы все условия для проживания. Мы очень довольны", - сказал он.