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Житель Гасанриза: "Сегодня радуются и души шехидов"

Житель Гасанриза: "Сегодня радуются и души шехидов" бэк - шаблон
Внутренняя политика
24 июля 2025 г. 13:22
Житель Гасанриза: Сегодня радуются и души шехидов

Житель села Гасанриз Хайам Фаталиев поделился впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.

Свою радость он выразил в беседе с сотрудником карабахского бюро Report из Агдере, подчеркнув, что сегодня радуются и души шехидов, сражавшихся вместе с ним.

Х. Фаталиев отметил, что покинул село еще ребенком - в 6 лет. Во время службы в армии был несколько раз ранен.

"Мы переселились в Евлах, а оттуда в 2005 году я отправился на военную службу. В 2006 году, проходя службу в Нахчыване, получил ранение в ногу. В апреле 2016 года, во время боев за Лелетепе, был ранен в левый бок, но продолжил службу. В 2018 году, находясь на службе в Агджабединском направлении, подорвался на мине, а спустя некоторое время получил и пулевое ранение в ногу. В 2020 году, в боях в направлении села Талыш, потерял глаз-, - рассказал он.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилось в село Гасанриз Агдеринского района. На этом этапе в село возвращаются 29 семей в составе 114 человек. Таким образом в Гасанризе будут проживать 119 семей в составе 420 человек.

В период оккупации села армянами эти семьи были временно размещены в различных уголках республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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Версия на азербайджанском языке Həsənriz sakini: Bu gün şəhid silahdaşlarımın da ruhu şaddır

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