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Житель Физули: Железный кулак президента сломал хребет врагу

Житель Физули: Железный кулак президента сломал хребет врагу "Железный кулак президента сломал хребет врагу и освободил наши земли".
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 08:05
Житель Физули: Железный кулак президента сломал хребет врагу

"Железный кулак президента сломал хребет врагу и освободил наши земли".

Об этом сообщил Report житель города Физули Акиф Гаджиев.

По словам 70-летнего бывшего вынужденного переселенца, он с нетерпением ждал этого дня в течение многих лет.

Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе переселяется еще 25 семей (106 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 308 семей из 1 106 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Dəmir yumruq” düşmənin belini qırdı”

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