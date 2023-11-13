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Житель Физули: Созданные в городе условия позволяют с надеждой смотреть в будущее

Житель Физули: Созданные в городе условия позволяют с надеждой смотреть в будущее Созданные в возрождающемся Физули условия позволяют забыть о трудных днях и с надеждой смотреть в будущее.
Внутренняя политика
13 ноября 2023 г. 18:30
Житель Физули: Созданные в городе условия позволяют с надеждой смотреть в будущее

Созданные в возрождающемся Физули условия позволяют забыть о трудных днях и с надеждой смотреть в будущее.

Об этом в интервью карабахскому бюро Report сказал житель города Физули Анар Гусейнов.

Он отметил, что был вынужден покинуть оккупированный армянами Физули, когда ему было 15 лет: "С болью в сердце вспоминаю те дни, когда наши земли находились под оккупацией, а город был полностью разрушен. Однако я испытываю гордость при виде того, как восстанавливается Физули".

A.Гусейнов рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться будучи вынужденным переселенцем: "После вынужденного переезда из Физули мы поселились в Бейлагане. Затем переехали в Баку, где какое-то время ютились в гараже. Это были очень сложные дни. Но они уже в прошлом, сейчас у нас есть дом с просторными и светлыми комнатами".

Житель Физули подчеркнул, что доволен созданными в его родном городе условиями: "Физули отстраивается и восстанавливается на наших глазах".

Он напомнил, что вместе с семьей переехал в четырехкомнатную квартиру в Физули два месяца назад: "Исходя из того, что я здесь увидел, могу сказать, что никто не может быть недоволен созданными здесь условиями. Прежде всего хочу отметить, что за короткий срок в Физули была проделана огромная работа. Построены дома с просторными комнатами, все по современным стандартам".

Гусейнов считает, что каждый бывший вынужденный переселенец должен вернуться на освобожденные от оккупации территории: "Долг каждого из нас - жить здесь, потому что каждая пядь этой земли пропитана кровью наших шехидов, отдавших жизни за наше безопасное и благополучное будущее".

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Buradakı şəraiti görəndə keçmişdən ayrılıb, ümid dolu gələcəyə baxıram”

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