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Житель Физули: Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет

Житель Физули: Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет "Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет".
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 07:46
Житель Физули: Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет

"Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет".

Об этом сообщил Report житель Физули Рашид Аббасов, который сегодня возвращается на свою родную землю в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

"Хочу выразить благодарность Верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами", - подчеркнул он.

Отметим, что очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в Физули переселяется еще 21 семья (88 человек). Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 165 семей - 602 человека.

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Версия на азербайджанском языке Yurduna qayıdan Füzuli sakini: “35 yaşında köçkün düşdüyüm yurduma 65 yaşında qayıdıram”

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