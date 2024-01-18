Житель Физули: Моей радости нет предела

"Моей радости нет предела".

"Моей радости нет предела".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Мубариз Мамедов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

"Спустя 31 год возвращаемся в родные края. Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавил М.Мамедов.

Напомним, что сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 127 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.