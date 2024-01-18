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Житель Физули: Моей радости нет предела

Житель Физули: Моей радости нет предела "Моей радости нет предела".
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 07:20
Житель Физули: Моей радости нет предела

"Моей радости нет предела".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Мубариз Мамедов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

"Спустя 31 год возвращаемся в родные края. Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавил М.Мамедов.

Напомним, что сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 127 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur”

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